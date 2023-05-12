600 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 600 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 600 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız ortamlarda alkollü içki üreten ve piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 1 araçta arama yapıldı. Arama sonucunda, 600 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR