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60 yaşındaki engelli adam 19 saat sonra bulundu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki engelli adam, 19 saat süren arama çalışmalarının ardından ormanlık alanda bulundu. Ailesi ve ekiplere teşekkür eden adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

60 yaşındaki engelli adam 19 saat sonra bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki zihinsel engelli M.Y., 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla her yerde aranda. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında kayıp adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., geçen 1 Mart günü evinden ayrıldı. M.Y.'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 9'ü AFAD personeli, 8'i AFAD gönüllüsü, 26 jandarma, 49 vatandaşın başlattığı arama çalışmalarına iz takip köpeği Voltaj da dahil edildi.

19 saat süren arama çalışmalarının ardından M.Y.'ye ulaşıldı. Köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden ailesi ise sevinç yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Ereğli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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