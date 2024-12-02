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60 Bin Liralık Mobilya Hırsızı Tutuklandı

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Samsun'da ikinci el eşya satıcısından 60 bin liralık mobilya çalan K.K. tutuklandı. Olay, ilk olarak polise bildirilirken, hırsızlık zanlısı yapılan takip sonucu çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

İkinci el eşya satıcısından 60 bin liralık mobilya çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da kendisi gibi kinci el eşya satışı yapan işyerinden 60 bin liralık mobilya çalan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerinde meydana geldi. İkinci el eşya satışı yapan K.K.(45), bir başkasına ait ikinci el mobilya satan işyerinden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı işi yapan K.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

60 Bin Liralık Mobilya Hırsızı Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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