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6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisi yakalandı.

Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisi yakalandı. Yakalanan firari, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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