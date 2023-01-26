6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisi yakalandı. Gaziantep'te, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firarisi yakalandı. Yakalanan firari, tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı - Haberler

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