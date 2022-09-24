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6 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

6 yıl hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ üyesi yakalandı

Kastamonu'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan S.B. isimli kadın şahsın Kastamonu'da olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Kastamonu merkez ilçesinde düzenlenen operasyonla S.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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