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6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından hakkında toplamda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G. (39), polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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