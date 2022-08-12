6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi jandarma tarafından yakalandı 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi jandarma tarafından yakalandıKASTAMONU Kastamonu'da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi jandarma tarafından yakalandı KASTAMONU Kastamonu'da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ üyesi, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu'da merkez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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