6 yaşındaki çocuk oyun oynarken 4. katın balkonundan düştü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin balkonundan boş alana düşen çocuk ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin balkonundan boş alana düşen çocuk ağır yaralandı. Olay, Kemalettin Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki E.B.K. isimli erkek çocuğu, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin mutfak balkonundan boş alana düştü. Durumu kritik Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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