Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA