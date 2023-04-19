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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Gara Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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