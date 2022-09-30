6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar kamerada Ümraniye'de girdikleri bir elektronik mağazasındaki kasada bulunan 6 milyon lira değerinde elektronik eşya çalan 9 şüpheli yakalandı Ümraniye'de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar içerisinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektronik eşya...

6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar kamerada

Ümraniye'de girdikleri bir elektronik mağazasındaki kasada bulunan 6 milyon lira değerinde elektronik eşya çalan 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir elektronik mağazasına giren hırsızlar içerisinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektronik eşya bulunan çelik kasayı soydular. İş yerinin kepenklerinin anahtarını da kopyalayıp açtıkları öğrenilen ve çalıntı plakayla geldikleri tespit edilen hırsızlar gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de iş yeri bulunan Özgür O. iş yerinden 6 milyon liraya yakın malzeme çalındığını söyleyerek polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı plakalı araçla olay yerine gelen hırsızların ellerindeki kumandayla kepenkleri açtıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalarda, hırsızların çelik kasa içerisinde bulunan cep telefonu ve tabletleri çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Şüpheliler Emre E., Mesut K., Sedal Ç., Yaşar H. ve Cuma P.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin saklandığı adreste 250 bin liraya yakın nakit para ve 2 tabancayla 6 lüks cep telefonu ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Devam eden çalışmalarda, çok sayıda suç kayıtları olan Rıdvan E., Oğuz K., Murat A., ve Serhan C.Ş. gözaltına alındı. Bu şüphelilerle birlikte 'de 18 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sıadli kontrol şartı ile serbest kalırken Emre E., Mesut K. ve Oğuz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.