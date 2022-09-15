6 milyon liralık kaçak ürün taşıyan kargo aracı jandarmanın gözünden kaçmadı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kargo firmasına ait bir kamyonda 6 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve araması esnasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Türk lirası olan 291 adet faturasız akıllı cep telefonu, 144 adet şarj kablosu, 2 adet akıllı kol saati, 16 adet cep telefonu kulaklığı, 435 adet elektronik sigara ve 34 adet likit (elektronik sigara için) ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR