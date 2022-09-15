Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 milyon liralık kaçak ürün taşıyan kargo aracı jandarmanın gözünden kaçmadı

3. Sayfa Haberleri

6 milyon liralık kaçak ürün taşıyan kargo aracı jandarmanın gözünden kaçmadı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kargo firmasına ait bir kamyonda 6 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kargo firmasına ait bir kamyonda 6 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve araması esnasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Türk lirası olan 291 adet faturasız akıllı cep telefonu, 144 adet şarj kablosu, 2 adet akıllı kol saati, 16 adet cep telefonu kulaklığı, 435 adet elektronik sigara ve 34 adet likit (elektronik sigara için) ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Jandarma Çınar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title