6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu - Haberler

6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı terör örğütü TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Kütahya merkezli Ankara, Manisa, Muş, Van ve Burdur illerini kapsayan 6 Haziran 2022 günü saat: 07.00'da yapılan eş zamanlı çalışmada üçü memur olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet TSK 3. Sayfa Haberler

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