6 ilde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı - Haberler

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6 ilde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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6 ilde dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

Mersin'de, 6 farklı ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 61 suç kaydı olan, 16 ayrı dosyadan aranan ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan dolayı gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.

Mersin'de, 6 farklı ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen, 61 suç kaydı olan, 16 ayrı dosyadan aranan ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğundan dolayı gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen ve artan dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen E.Z. isimli kadın, takip sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli kadının dolandırıcılık olaylarında 2. el alışveriş sitesi üzerinden elektronik eşya alma vaadiyle mağdurların eşyalarını aldığı, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu beyan ederek işe alma vaadiyle mağdurlardan para aldığı, işyerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak mağdurları yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı belirlendi. E.Z.'nin yapılan detaylı incelemesinde 61 suç kaydı olduğu, 6 farklı ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 16 ayrı dosyadan arandığı ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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