6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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6 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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6 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 6 göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Bodrum Yunan Muğla 3. Sayfa Haberler

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