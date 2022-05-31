6 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

6 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 6 göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa