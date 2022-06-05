Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı - Haberler

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Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir ayda 6 telefon çaldı.

Bir ayda 6 telefon çaldı... Telefon hırsızı önce kameraya sonra polis ekiplerine yakalandı

ADANA - Adana'da 6 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 6 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Kerem Y.'nin 4 iş yeri, bir otomobil ve yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldığını tespit etti. Bir çiğ köfteciye giren Kerem Y.'nin, su aldıktan sonra ödeme yapmak için geldiği kasada duran cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli Kerem Y.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, saklandığı adrese operasyon düzenledi. Kerem Y. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise çaldığı cep telefonlarına rastlanılmadı. Emniyete götürülen Kerem Y., çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

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