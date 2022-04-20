6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA (İHA) - Adana'da polis 6 bin litre kaçak akaryakıt, Helenistik Yunan dönemine ait 13 sikke, 15 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 bin litre akaryakıt, 13 adet Helenistik Yunan dönemine ait sikke ile 15 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa