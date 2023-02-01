Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

6 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından Araç ilçesinde G.T. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, 6 ayrı suçtan arandığı cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title