6 ayrı suçtan aranan firari şahıs yakalandı

Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da 6 ayrı suçtan aranması olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından Araç ilçesinde G.T. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, 6 ayrı suçtan arandığı cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU