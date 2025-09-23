Haberler

6 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl hapisle aranıyordu, Konak polisi yakaladı

6 ayrı hırsızlık suçundan toplam 12 yıl 8 ay 26 gün hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir Konak polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Firari hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bugün durumundan şüphelendikleri F.K. (46)'yi durdurdu. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamada, F.K.'nin; çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 12 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
