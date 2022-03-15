6 aylık bebek salıncaktan düşerek hastanelik oldu

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar'da salıncaktan düşen 6 aylık çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile üyeleri tarafından uyuması için salıncağı bırakılan A.A.K., isimli erkek bebek henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü salıncaktan yere düştü. Durumu gören aile üyeleri küçük çocuğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Minil A.A.K., burada yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa