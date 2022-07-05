6 ayda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 116 şüpheli tutuklandı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 116 şüpheli tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği operasyonlarda, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, 116 şüpheli tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporunu açıkladı. Ekipler, 294 operasyonel faaliyette 441 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 116'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonlarda ise 11 kilo 413 gram esrar, 8 kilo 896 gram skunk, 10 kilo 66 gram sentetik uyuşturucu, 9 kilo 788 gram metamfetamin, 2 bin 689 ecstacy hap, 198 gram kokain, 35 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

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