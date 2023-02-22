6 ayda 700'den fazla yelek dağıtıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine reflektörlü yelek dağıtıldı. Jandarmanın son 6 ayda 700'den fazla yelek dağıttığı öğrenildi.

Bodrum ilçe jandarma ekiplerinin "Trafikte Görünür Ol Hayatta Kal" sloganı çerçevesinde motosiklet kazalarının önlenmesi için çalışmaları sürüyor. Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesi Gündoğan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Muğla İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere; motosiklet kullanımı esnasında kask, koruma başlığı ve gözlüğü kullanımı, kış şartlarında motosiklet kullanımı esasları ile akşam saatlerinde sürücü ve yolcularının reflektif yelek giyme zorunluluğu hususları uygulamalı olarak anlatıldı.

Uygulamada çok sayıda sürücüye reflektif yelek dağıtımı yapıldı. Jandarma tarafından Bodrum'da son 6 ayda 700'den fazla, Muğla'da ise bin 500'den fazla yelek dağıtıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin "Trafikte Görünür Ol Hayatta Kal" sloganı çerçevesindeki uygulamaları, Bodrum'daki farklı bölgelerde devam edecek. - MUĞLA