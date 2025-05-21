58 İl'de Nitelikli Suçlara Yönelik Büyük Operasyon: 334 Şüpheli Yakalandı

58 İl'de Nitelikli Suçlara Yönelik Büyük Operasyon: 334 Şüpheli Yakalandı
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Uşak'ın da aralarında bulunduğu 58 ilde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve nitelikli hırsızlık suçlarından toplam 334 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 170 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

UŞAK (İHA) – Uşak'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli olarak 58 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 334 şüphelinin yakalanırken, bunlardan 170'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 334 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Şüphelilerden 170'inin tutuklandığını, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin sosyal medya platformları ve yapay zeka destekli oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, kapora, banka promosyonu' vaadiyle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Van, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Nevşehir, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kütahya, Kırşehir, Zonguldak, Niğde merkezli Bursa, Adana, Samsun, Aksaray, Edirne, Antalya, Karabük, Isparta, Tokat, Manisa, Hatay, Şırnak, Bitlis, Burdur, Giresun, Sakarya, Şanlıurfa, Siirt, Eskişehir, Elazığ, Yozgat, Muğla, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Iğdır, Kocaeli, Osmaniye, Rize, Sinop, Trabzon, Malatya ve Mardin olmak üzere toplam 58 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım." - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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