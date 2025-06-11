57 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 57 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 57 dosyadan suç kaydı bulunan K.Y.'nin, Boztepe ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın yerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan K.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR