57 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı

57 Suç Kaydı Olan Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı
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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, hakkında 57 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü K.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 57 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 57 dosyadan suç kaydı bulunan K.Y.'nin, Boztepe ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın yerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Yakalanan K.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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