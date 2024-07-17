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57 ilde 'Narkoçelik-27' operasyonları: 1 ton 700 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-27' operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar sonucu 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

57 ilde 'Narkoçelik-27' operasyonları: 1 ton 700 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 kişi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen "Narkoçelik-27" operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar sonucu 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde "Narkoçelik-27" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyona 990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar sonucu 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 396 şüpheli ise yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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