56 Yıl Ceza Alan Dolandırıcı Edremit'te Yakalandı

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan 56 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. (65) isimli şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, O.Ö.'nün dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, aynı gün Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 56 yıl hapis cezası bulunan O.Ö., tutuklanarak Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. - BALIKESİR