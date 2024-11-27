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56 İlde Mali Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 166 Şüpheli Yakalandı

56 İlde Mali Suç Örgütlerine Yönelik Operasyon: 166 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen 'Kuyu-46' operasyonları sonucunda 166 şüphelinin yakalandığını ve birçok mali suç konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ile sahte belgeler ele geçirildi.

46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, 56 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de mali suç örgütlerine yönelik "Kuyu-46" operasyonları düzenlendi.

56 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 166 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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