55 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa Haberleri Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce evinden ayrılan şahıstan bir daha haber alınamadı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki gün önce evinden ayrılan şahıstan bir daha haber alınamadı. Olay, Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 Mart Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıkan Yaşar Serbes'ten (55) bir daha haber alınamadı. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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