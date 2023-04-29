55 milyon dolarlık 'gizli fon' vurgununda ikinci dalga operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürü tarafından 'gizli fon' yöntemi ile yüksek kar vaatedilerek gerçekleştirilen 55 milyon dolarlık vurguna ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul'da özel bir bankanın şube müdürü tarafından 'gizli fon' yöntemi ile yüksek kar vaatedilerek gerçekleştirilen 55 milyon dolarlık vurguna ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın da dolandırıldığı iddia edilen soruşturmada, tespit edilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da Terim'den Belezoğlu'na, Arda Turan'dan Volkan Bahçekapılı'ya dek pek çok spor adamını "karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen uluslararası düzeydeki bir bankanın Florya Şubesinin Müdürü S.E.'nin tutuklanmasıyla soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Ellibeş milyon dolarlık vurgunda operasyonu derinleştiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, söz konusu dolandırıcılıkla ilgili yeni ipuçlarına ulaştı. Yapılan araştırmalarda yurt dışına para transfer eden kişilerin olabileceği değerlendirildi.

Üç yılda 55 milyon dolarlık vurgun

Banka müdürü S.E., iddiaya göre, ünlü teknik adam Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapı, Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı ile Başakşehir Spor Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolu bırakıp teknik direktörlüğe soyunan Arda Turan'ın da aralarında olduğu bulunduğu çok sayıda kişiden yüksek kar vaadiyle para aldı. Öne sürülen iddiaya göre, görev yaptığı bankanın yıllık yüksek kazançlı gizli fonu olduğunu söyleyen S.E., para yatıran kişilere bir müddet kar payı ödedi. Lakin bu 'karlı' işte bir süre sonra ödemeler kesildi. Bankacı S.E.'nin ortalama 3 yıl boyunca 55 milyon dolar para topladığı ileri sürüldü. Gizli yatırımcılara vaadedilen kar payı ödenmeyince, aralarından bazı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bankanın genel merkezine 'gizli fon' soruldu

Şikayet başvurusu üzerine harekete geçen savcılık, söz konusu bankanın şube müdürü S.E. hakkında soruşturma açarak gözaltı kararı verdi. S.E., 15 gün önce yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Durum, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren söz konusu bankanın genel merkezine soruldu. Bankanın böyle bir fonu olmadığı bilgisine ulaşınca soruşturma derinleştirildi.

Polisiye soruşturmada iki hafta önce yakalanıp tutuklanan S.E.'nin, emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda bankanın bilgisi dışında şahsi olarak kayıt dışı para aldığı anlaşıldı. S.E., o tarihlerdeki ifadesinde zarar ettiğini, parasının olmadığını ve şikayetçilerden bir kısmının ana parasını geri verdiğini söylediği öğrenildi.

Paraların yurt dışına çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, E.'nin para trafiğini, temas halindeki kişileri ve irtibatlarını incelemeye aldı. Tutuklanarak cezaevine konulan banka müdürünün, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişiyle irtibatı tespit edildi. Bu beş kişinin, bankacı ile görüştükten sonra sürekli yurt dışına çıktıkları saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında söz konusu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 5'i de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 20 bin lira bulunabildi Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken zanlıların, paraları yurt dışına çıkaran isimler olduğu üzerinde duruluyor.

Diğer yandan yakalanan 5 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlıların 3'ünün mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, ikisinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. - İSTANBUL