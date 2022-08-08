54 günde bin 446 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 289 kişiyi, 15 Haziran'dan bugüne kadar ise bin 446 kişi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 289 kişiyi, 15 Haziran'dan bugüne kadar ise bin 446 kişi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor.

Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci'de 118, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 84, Miço'da 1, Kerpe'de 18, Sarısu'da 6, Seyrek'te 9, Bağırganlı'da 27, Karamürsel'de 10 ve Bayramoğlu'nda 7 kişi olmak üzere toplam 289 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra görev bölgelerinde 39 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri, 15 Haziran'dan bugüne kadar ise bin 446 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ