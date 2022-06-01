54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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54 bin liralık otomobil lastiği çalan hırsızlar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 vatandaşa ait piyasa değeri 54 bin lira olan otomobil lastiğini çalan hırsızlık şüphelileri Çerkezköy ilçesinde yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 vatandaşa ait piyasa değeri 54 bin lira olan otomobil lastiğini çalan hırsızlık şüphelileri Çerkezköy ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa'da 6 vatandaşa ait otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler yapılan titiz çalışma sonucunda tespit edildi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen K.Z.(29), S.K.(25) ve M.K.(19) isimli şüpheli şahıslar, Çerkezköy'de emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Sonrasında, çalınan 14 adet otomobil lastiği ele geçirilerek, çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen M.A.D. (26) isimli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Hırsızlık şüphelisi şahısların ise Çerkezköy'de 3 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Hırsızlık Tekirdağ Otomobil 3. Sayfa Haberler

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