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52 saat sonra kurtarıldı, sevinç gözyaşları döktü: "Hepinizi çok seviyorum"

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan Semra Et'i sabah saatlerinde kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan Semra Et'i sabah saatlerinde kurtardı. 52 saat sonra kurtarılmanın sevincini yaşayan kadın, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti.

İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile A Takımı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu sabah saatlerinde Hatay'da 52 saat enkaz altında kalan Semra Et'i kurtardı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Semra Et, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Et, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti, yanaklarını okşadı. Kocaeli'den giden arama kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman 13, Hatay'da ise 3 kişi olmak üzere 32 kişiyi sağ kurtardığı öğrenildi. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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