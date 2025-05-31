51 Yıl Kesinleşmiş Cezası Olan Hırsızlık Zanlısı İzmir'de Yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamasında, 51 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı E.A. yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, 51 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı yakalandı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan kadına yapılan sorguda, şüphelinin 51 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. olduğu anlaşıldı. Çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kaydı ve hapis cezası olan E.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa