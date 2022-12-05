Üye Girişi
Haberi Paylaş

500 bin liralık şantajı JASAT önledi

3. Sayfa Haberleri

500 bin liralık şantajı JASAT önledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de internetten tanışıp arkadaş oldukları mağdurları, cinsel içerikli görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1 şüpheli, JASAT'ın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de internetten tanışıp arkadaş oldukları mağdurları, cinsel içerikli görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1 şüpheli, Jasat'ın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Denizli'de internette tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurarak güven sağlayan şantaj şebekesinin, bu kişilerle buluşarak uygunsuz cinsel içerikli görüntülerini çekerek, devamında ailelerine göstermekle tehdit ettikleri, silme karşılığında para istedikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiklerinin ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştır Timi ( Jasat ), titiz bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT dedektifleri, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mağdurlarda belirlenen görüşme noktasına gelen M.Ç. (41) ve S.İ (29) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evli ve çocuklu olan mağdurdan görüntülerini silmek için 500 bin TL isteyen şüphelilerin çektikleri görüntülere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç.'nin 1, S.İ.'nin ise 2 ayrı daha suç kayıtlarının mevcut olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yapılacak detaylı inceleme sonucunda mağdur sayısının artabileceği iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Denizli JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title