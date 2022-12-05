500 bin liralık şantajı JASAT önledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de internetten tanışıp arkadaş oldukları mağdurları, cinsel içerikli görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları iddia edilen 1 şüpheli, Jasat'ın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Denizli'de internette tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurarak güven sağlayan şantaj şebekesinin, bu kişilerle buluşarak uygunsuz cinsel içerikli görüntülerini çekerek, devamında ailelerine göstermekle tehdit ettikleri, silme karşılığında para istedikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiklerinin ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştır Timi ( Jasat ), titiz bir çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT dedektifleri, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mağdurlarda belirlenen görüşme noktasına gelen M.Ç. (41) ve S.İ (29) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evli ve çocuklu olan mağdurdan görüntülerini silmek için 500 bin TL isteyen şüphelilerin çektikleri görüntülere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç.'nin 1, S.İ.'nin ise 2 ayrı daha suç kayıtlarının mevcut olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yapılacak detaylı inceleme sonucunda mağdur sayısının artabileceği iddia edildi. - DENİZLİ