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50 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Kuşadası'nda Yakalandı

50 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 50 yıl hapis cezası bulunan M.Ş.T., yakalanarak tutuklandı. Üst aramasında metamfetamin madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla yürüttükleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre çalışmalarda ekipler, İkiçeşmelik Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şüpheliyi durdurdu. Yapılan sorgulamada M.Ş.T. olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan üst aramasında, bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "Türk vatandaşları veya yabancıların yurt dışına çıkmasına imkan sağlama", "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma", "Silahla yağma", "Ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. M.Ş.T.'nin hakkında toplamda 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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