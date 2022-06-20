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50 şahsa işlem yapıldı 4'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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50 şahsa işlem yapıldı 4'ü tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 15 gün içerisinde onlarda adrese baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskınlar ve operasyonlarda; 15 gram metamfetamin, 51 adet uyuşturucu hap, 7 adet Ecstasy hap, bir miktar hint keneviri, bir miktar esrar maddesi, uyuşturucu imalatında ve tüketiminde kullanılan araç gereçler, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 260 TL ele geçirildi.

50 kişi hakkında uyuşturucu satın almak, uyuşturucu imalatı ve satışı, uyuşturucu bulundurmak ve ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlamalar ile işlem yapıldı. İşlem yapılan 50 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sivas 3. Sayfa Haberler

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