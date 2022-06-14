50 kiloluk hırsızın 90 kiloluk kapıyı tek başına sırtlayarak kaçışı kısa sürdü

Tekirdağ'da yaklaşık 50 kilo civarındaki hırsızlık şüphelisi, 90 kiloluk bahçe kapısını sırtlayıp, kayıplara karışmak istedi. Mahalle sakinlerinin fark ettiği acemi hırsız kısa sürede yakalanırken, olayın şaşkınlığını yaşayan vatandaş ise, "O kapıyı biz 2 kişi zor getirdik. Nasıl sırtlamış götürmüş pes yani" diye konuştu.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evin bahçe kapısını gözüne kestiren bir şahıs, yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki demir kapıyı sırtlayarak olay yerinden kaçtı. Kapının çalındığını gören mahalle sakinleri, peşine düştükleri hırsızı, Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'ta devriye atan polise suçüstü yakalattı.

"NASIL SIRTLAYIP GÖTÜRMÜŞ O KAPIYI PES YANİ"

Olayla ilgili konuşan ev sahiplerinden Ahmet Özkölemen, "Akşam evde otururken bahçeden sesler geldi. Baktık ki, iki kişinin taşıyamadığı kapıyı bir kişi sırtlayıp götürüyor. Biz de bunu duyup sokağa çıktık ve hırsızın peşinden gittik. Tesadüfen polis devriye atarken önünü kesti ve sonra da hırsızı yakalattık. O kapıyı biz 2 kişi zor getirdik. Nasıl sırtlamış götürmüş hayret bir şey. Polis ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa