50 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gazipaşa'da meydana gelen kazada kardeşi Tevfik Oğuz'u kaybeden ve aynı kazada ağır yaralanan Fahri Oğuz, tedavi gördüğü hastanede 50 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 7 Mart Salı akşamı saat 19.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan N.O.'nun üzerine kayıtlı Ö.B. idaresindeki 07 HHV 59 plakalı otomobil, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan Fahri Oğuz (39) idaresindeki 07 E 0172 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Tevfik Oğuz (38) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Fahri Oğuz ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tevfik Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fahri Oğuz ise, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede 50 günlük yaşam mücadelesi veren Fahri Oğuz hayatını kaybetti. Oğuz, bugün Yakacık Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - ANTALYA