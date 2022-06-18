50 bin liralık elektronik cihaz hırsızlığına 1 tutuklama Tekirdağ'da iş yerinden ve evden 50 bin liralık elektronik cihaz çalan şüpheli tutuklandı. Tekirdağ'da iş yerinden ve evden 50 bin liralık elektronik cihaz çalan şüpheli tutuklandı. Süleymanpaşa ilçesinde ikametten ve işyerinden 50 bin TL değerinde elektronik cihaz çalınması, polisi alarma geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. (31) isimli şüpheli şahıs, yakalandı. Çalınan malzemeleri satın aldıkları tespit edilen F.B. (47) ve E.P. (43) isimli şüphelilere gerekli adli işlemler yapılarak, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. A.Y. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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