5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hırsıza polis operasyonu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Kocaeli'de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.Ç. (44) operasyonla yakalandı. G.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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