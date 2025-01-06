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5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan B.T. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T.(30) Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.T. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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