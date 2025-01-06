5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan B.T. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T.(30) Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.T. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa