5 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Bafra'da Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, açığa bırakılmış eşya hırsızlığı nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan E.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince "Açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı"ndan 5 yıl hapis cezası bulunan E.D. (28), Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'taki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN