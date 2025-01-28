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5 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Bafra'da Yakalandı

5 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Bafra'da Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, açığa bırakılmış eşya hırsızlığı nedeniyle 5 yıl hapis cezası bulunan E.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince "Açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı"ndan 5 yıl hapis cezası bulunan E.D. (28), Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'taki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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