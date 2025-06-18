5 Yıl Firari Şahıs Eskişehir'de Yakalandı

5 Yıl Firari Şahıs Eskişehir'de Yakalandı
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Eskişehir'de, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firareden Y.D. isimli şahıs, bodrum katındaki odunlar arasında saklanırken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firar olan şahıs, tespit edildiği evin bodrum katındaki odunların arasında saklanırken yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D. isimli şahıs, bulunduğu evin bodrum katında kışın yakılmak üzere istiflenmiş odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakalandı. Odunların arasına adeta gömülen şahsı polis çıkardı. Şahsın bulunma anı kameralara anbean yansıdı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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