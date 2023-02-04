5 yıl ağır hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri KOCAELİ (İHA) – Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi. KOCAELİ (İHA) – Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Y.Y. (51) Kocaeli İl Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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