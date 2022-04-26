5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı - Haberler

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5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası şüpheliyi bekçiler yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi bekçiler yakaladı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi bekçiler yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kıbrıs Caddesi üzerinde bir şüpheliye GBT kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde şüphelinin E.K. olduğu, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak suçları başta olmak üzere 9 ayrı suçtan arandığı, ayrıca 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Genel Bilgi Tarama, Kuşadası, Kıbrıs, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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