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5 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Samanlığı Yaktı

5 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Samanlığı Yaktı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde, 5 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken bir vatandaşın samanlığını yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken bir vatandaşın samanlığını yaktı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken samanlık tamamen küle döndü.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesinde öğlen saatlerinde E.B. isimli 5 yaşındaki çocuk oyun oynarken M.E. isimli vatandaşın samanlığını yaktı. Gördes itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı olmazken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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