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5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün altında kalarak can verdi Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik kız yaşama tutunamadı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının park etmeye çalıştığı midibüsün açılan kapısından düşen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı...

5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün altında kalarak can verdi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik kız yaşama tutunamadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının park etmeye çalıştığı midibüsün açılan kapısından düşen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. isimli bir şahıs, 35 BFD 701 plakalı midibüsü yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada midibüsün kapısının açılmasıyla birlikte Ömer K.'nın kızı E.K. (5), aşağıya düşerek aracın altında kaldı. Kızının düştüğünü gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik E.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan E.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik E.K., yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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