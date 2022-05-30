5 şüphelinin yakalandığı kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi - Haberler

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5 şüphelinin yakalandığı kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
5 şüphelinin yakalandığı kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi

Eskişehir'de binlerce kaçak sigara ve hapın ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de binlerce kaçak sigara ve hapın ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda; 10 bin 153 adet kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 22 bin 600 dal boş makaron, 7 bin 920 dal sarılmış sigara ve 9 bin 600 kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçak Sigara Kaçakçılık Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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