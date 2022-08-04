5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi - Haberler

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5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi

5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelendiği 5 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

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Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelendiği 5 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri S.Y, S.G, E.E, S.Y ve D.S'yi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan S.Y ve S.Y gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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