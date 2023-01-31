5 öğrencinin öldüğü kazada servis şoförü ölen öğrencileri suçladı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis minibüdü kazasına ilişkin 6 kişinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis minibüdü kazasına ilişkin 6 kişinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Servis şoförü Adalettin Ş. trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan servis sürücüsü Adalettin Ş, tutuksuz sanıklardan dönemin İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde destek hizmetleri şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Ş, aynı birimde görevli memur Coşkun Ö, okul müdürü Gülşen Şeyma Ö, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. "Çocukların gürültüsünden bayıldım, kazadan 30 dakika sonra ayıldım" 5 öğrencinin ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan Sürücü Adalettin Ş. trafik kazasının araçtaki çocukların gürültüsü sonucu şuur kaybı ve baygınlık geçirmesi nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Adalettin Ş, "Çocukların ailesi üzülmesin diye uzun süredir bunu söylemedim ama kaza, çocukların gürültüsü sonucu meydana geldi. Bağırış, çağırış nedeniyle şuurumu kaybetmiş, bayılmışım. Kazadan 30 dakika sonra jandarmalar gelince ayılmışım. Kaza, Allah'ın takdiri. Beraatimi talep ediyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme; Adalettin Ş'nin tutukluluk halinin devamına, Milli Eğitim Bakanlığından yeni evrak talebinde bulunulması ve yeni tanık beyanlarının dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Servis aracı 5 öğrenciye mezar olmuştu İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, R.E. (12), H.T. (16), M.E. (10), Y.D. (11) ise yaralandı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık Tragger 3. Sayfa Haberler

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