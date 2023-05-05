5 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaralanan yolcular kazanın şokunu atlatamıyor

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde 5 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı belediye otobüsü kazasında yaralanan yolcular kazanın şokunu yaşıyor.

Kaza saat 17.17'de ilçenin Dörtyol mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nden yolcularını alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü Dörtyol Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 41 kişiden 3'ü olay yerinde ikisi de hastanede olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası yaralanan yolculardan Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Emine Bıyıklı, kaza yapan otobüsün eski olduğundan dert yanarak, "Otobüsün arkasında oturuyordum. Küçük otobüstü, ayakta da yolcular vardı. Sadece otobüsün devrildiğini, yanladığını hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Sonra çıkardılar, yerlerdeydik. Başımda toplanan insanları gördüm. Bizi çıkarttılar, hastaneye getirdiler" dedi.